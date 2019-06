Cooperativa sociale Sintech, 18 lavoratori palermitani senza stipendio da gennaio

Allarme occupazione per la cooperativa sociale onlus Sintesi, nella cui sede palermitana lavorano 18 persone, di cui 11 con disabilità e tre tutor. La coop sociale, che collabora con l'azienda informatica Filippetti, ed effettua un servizio di help desk per i cittadini in difficoltà di accesso ai sistemi telematici, non riceve più i pagamenti previsti per i dipendenti dal mese di gennaio.

Continuando a rilevare l'inadempimento contrattuale da parte della Filippetti spa, dal 30 giugno il rapporto di affidamento stipulato tra Sintech, società consorziata di Sintesi, la Filippetti e l'assessorato al Lavoro potrebbe essere rescisso e il personale rischia di restare senza collocazione.

La Fp si appella alla clausola di salvaguardia occupazionale contenuta nel contratto di convenzione. “Siamo preoccupati, si tratta di lavoratori svantaggiati impegnati su un progetto sociale. Esprimiamo forte preoccupazione e tutta la nostra solidarietà ai lavoratori che svolgono il servizio di call center – dichiarano il segretario generale Giovanni Cammuca e Michele Morello, della Fp Cgil Palermo –. Saremo al fianco dei lavoratori al tavolo negoziale chiesto dalla Sintesi presso l'Ispettorato del Lavoro e chiediamo la loro salvaguardia occupazionale. Ribadiamo la richiesta del pagamento degli stipendi, più volte sollecitato dalla cooperativa. Chiediamo il rispetto della clausola contenuta nella convenzione che prevede in mancanza di commesse l'assunzione dei lavoratori dalla Filippetti”.