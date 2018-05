Tour culturali, pescaturismo e stage: convenzione fra Confartigianato e Siciliando

Un accordo che punta a mettere in risalto le tradizioni e le eccellenze siciliane e a promuovere il territorio e le sue risorse. Il presidente di Confartigianato Palermo, Giuseppe Pezzati: "Per noi è una nuova sfida per puntare alla conoscenza dei tesori spesso nascosti"