Bancari, verso il Consiglio regionale della Uilca: focus sul rinnovo del contratto

La Uilca Sicilia si riunirà in Consiglio Regionale venerdì 31 gennaio dalle 09,30, presso i locali del Cral del Banco di Sicilia in via Rosolino Pilo. Il segretario generale Uilca Sicilia, Giuseppe Gargano, illustrerà i contenuti dell’ipotesi di rinnovo del contratto nazionale di categoria da sottoporre, successivamente, alle assemblee delle lavoratrici e dei lavoratori.

Sarà l’occasione per il segretario generale della Uilca, Massimo Masi, che interverrà al Consiglio, per esporre le linee qualificanti di questa ipotesi di rinnovo del Ccnl. Interverrà anche Claudio Barone, segretario generale Uil Sicilia, e saranno presenti anche i dirigenti regionali della Uilca Sicilia.

Saranno affrontate le tematiche relative alla cosiddetta desertificazione bancaria, ovvero della sempre più consistente assenza di sportelli di istituti di credito nei comuni siciliani. Questo argomento è stato già lanciato nel convegno “Più Sud” organizzato dalla segreteria nazionale della Uilca e tenutosi a Palermo a settembre scorso presso Palazzo dei Normanni. Su questo argomento Gargano ha chiesto una convocazione in Assemblea regionale siciliana per potere affrontare con la politica questa criticità che contribuisce alla crisi economica della nostra Isola.