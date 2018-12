Consegna dei riconoscimenti all’ospitalità, domani all’assemblea degli auguri di Federalberghi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Domani 20 dicembre alle 15,30, presso l’ NH hotel di Palermo, si terrà l’assemblea degli auguri della Federalberghi, la più importante associazione rappresentante il sistema ricettivo territoriale. Un momento conviviale per il rendiconto dell’attività svolta durante l’anno, che ha visto recentemente anche la riconferma del Presidente Farruggio, ma anche occasione per porre temi di riflessione e prospettive per il settore che si appresta a vivere il nuovo anno con rinnovata fiducia.

“Abbiamo confermato quelle che erano le previsioni legate agli aumenti medi dei flussi, ma c’é ancora tanto da fare per rendere le nostre aziende performanti - afferma Nicola Farruggio - La crescita del sistema deve diventare un fatto strutturato e pertanto questa merita una maggiore sensibilizzazione di tutte le politiche che coinvolgono a vario titolo le attività turistiche”. Al conviviale parteciperanno, come graditi ospiti, l’Assessore regionale al Turismo Sandro Pappalardo, il Direttore Generale e l’Amministratore delegato della Gesap Natale Chieppa e Giovanni Scalia.

A seguire, l’assegnazione del “Palermo Hospitality Awards”, giunto alla 2^ edizione, riconoscimento di Federalberghi, patrocinato dal Comune di Palermo e dell’Assessorato Regionale al Turismo, con il quale verranno premiate le figure che si sono maggiormente distinte per l’attività nel settore. Con questa attesa seconda edizione, Federalberghi Palermo chiuderà l’annuale assemblea degli auguri rafforzando il proprio impegno a sostegno del settore. Numerosa anche quest’anno la presenza delle aziende partner che offriranno agli associati ulteriori opportunità per il miglioramento dei servizi legati al mondo dell’ospitalità.