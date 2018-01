Greco (Confintesa Palermo): "Nuovo governo regionale ma vecchie maniere, a rimetterci i lavoratori Asu"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

“Confintesa Palermo organizzerà mercoledì 24 gennaio un sit-in davanti all’Assessorato regionale del lavoro per chiedere un incontro urgente all’Assessore. L’immobilità del nuovo governo regionale, riguardo la questione ASU, è uguale al precedente ed è proprio per questo che si richiede una soluzione tempestiva e condivisa che non solo attui il piano di fuoriuscita indicato con la Legge Regionale del 9 maggio scorso ma, cosa più importante, ridia dignità a questi lavoratori. Oltre il danno anche la beffa in quanto per futili questioni di firme si aspettano ancora le competenze retributive di novembre. Confintesa dice basta a questi soprusi e chiede la massima partecipazione in difesa di lavoratori che svolgono attività indispensabili per garantire servizi essenziali alla comunità" questa la dura dichiarazione del Coordinatore Provinciale Confintesa per i Precari, Rosario Greco.