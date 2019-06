Confintesa, Amato e Russo delegati al congresso nazionale Konsumer Italia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto ieri presso lo stabilimento Florio di Favignana il congresso nazionale di Konsumer Italia, al termine del quale è stato rieletto presidente Fabrizio Premuti.

In tale occasione oltre alla governance di Konsumer Italia e Sicilia, tra cui il presidente Konsumer Sicilia Giancarlo Pocorobba, erano presenti come delegati anche il segretario generale Confintesa, Francesco Prudenzano, il segretario segionale Confintesa Sicilia Antonio Russo ed il segretario territoriale Confintesa Palermo Domenico Amato.

"E' stata una giornata proficua e significativa - hanno dichiarato Russo e Amato - in cui oltre agli auguri per la rielezione del dott. Premuti quale segretario nazionale di Konsumer Italia, è doveroso ricordare il proficuo accordo di collaborazione tra il nostro sindacato confederale ed un’ottima associazione di consumatori e ambiente già siglato nelle scorse settimane; la tutela dei lavoratori che sono anch’essi consumatori adesso si può veramente definire completa, senza tralasciare l’ambiente, tema che non può essere trascurato ai nostri giorni, anche in relazione al mondo del lavoro".