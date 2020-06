Confesercenti, sei nuovi consiglieri alla Camera di Commercio Palermo-Enna

Arrivano sei nuovi consiglieri designati da Confesercenti alla Camera di Commercio di Palermo-Enna. Francesca Costa, Michele Sorbera, Giuseppe Cità, Francesca Pipi e Marco Mineo si sono insediati ieri: i primi quattro in rappresentanza del Commercio, Mineo per il Turismo. A breve si insedierà anche Luigia Castellana di Confesercenti Enna. Con Nunzio Reina, già nel consiglio camerale, sale così a sette il numero dei consiglieri in quota Confesercenti.

"Subentriamo in un momento molto particolare per le imprese siciliane - dicono Michele Sorbera e Francesca Costa - e sentiamo un grande senso di responsabilità. Abbiamo piena consapevolezza della fase critica che attraversano le aziende dopo l'emergenza sanitaria, per questo daremo il nostro contributo per rendere la Camera di Commercio un punto di riferimento ancora più importante. Il nostro gruppo - precisano - lavorerà per sostenere tutte le imprese, a prescindere dalla sigla di Confesercenti. In questo momento è fondamentale essere uniti e muoversi per il bene di tutti i settori economici".