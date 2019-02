Confesercenti, a Palermo la prima riunione della categoria "Immagine e benessere"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si terrà a Palermo la prima riunione della presidenza nazionale di "Immagine e Benessere", la nuova categoria di Confesercenti nata lo scorso novembre, che include acconciatori, make up artist, passando per gli specialisti dell’estetica. La scelta di organizzare l'incontro nel capoluogo siciliano nasce dalla nuova costituzione della categoria "Assoacconciatori Sicilia", che in tutta l'Isola conta già trecento iscritti e i quali vertici sono stati eletti all'interno del coordinamento nazionale.

La riunione avrà inizio alle 10,30 di lunedì 25 febbraio nei locali di Confesercenti Sicilia, in piazza Castelnuovo. Saranno presenti il presidente nazionale di "Immagine e Benessere", Sebastiano Liso; la coordinatrice nazionale Pina Parnofiello; il presidente di Confesercenti Sicilia, Vittorio Messina; il direttore di Confesercenti Palermo, Michele Sorbera, il responsabile dell'Area Produzione, Nunzio Reina e gli operatori, che alle 15 potranno confrontarsi con l'assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione professionale, Roberto Lagalla. Al centro dell'incontro, aperto a tutte le aziende del settore, la proposta di Confesercenti di reintrodurre le Botteghe scuola e la Prova d'arte in Sicilia, due importanti strumenti di inserimento nel mondo del lavoro per i giovani artigiani.