Saldi al via in Sicilia il 1° luglio, Confcommercio: "Scelta sbagliata"

"La scelta dell'assessore delle Attività produttive Mimmo Turano di voler far partire da mercoledì 1° luglio i saldi in Sicilia pensiamo che sia sbagliata". Lo dice il presidente di Confcommercio Sicilia, Francesco Picarella, aggiungendo: "Vero è che probabilmente si invoglieranno i consumatori restii in questa cosiddetta Fase 3, ma è certamente pur vero che in questo modo non si ridà dignità al lavoro dei commercianti che si troveranno con notevoli problemi nella gestione dei magazzini".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Oltretutto - prosegue Picarella - ancora una volta viene disatteso l'invito della conferenza delle Regioni e delle Province autonome e del suo presidente Stefano Bonaccini, che aveva scritto a tutti i presidenti di regione invitandoli a prendere una decisione omogenea e questo ci risulta incomprensibile".