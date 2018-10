Confcommercio Palermo, rinnovati i vertici dell'associazione trasportatori e logistica

E’ stato rinnovato il consiglio direttivo dell’Associazione Trasportatori e logistica aderente a Confcommercio Palermo. Eletto alla carica di presidente l’imprenditore Daniele Ruisi, vice presidente Francesco Paolo Sanzo. Fanno parte del consiglio direttivo, inoltre, Giovanni Costantino e Girolamo Romano.

“Ringrazio i colleghi che mi hanno voluto dare la loro fiducia alla guida della nostra associazione di categoria – dice Daniele Ruisi –. Purtroppo, ci confrontiamo ogni giorno con problemi come la viabilità a Palermo, quindi gli accessi alla città che al momento sono esclusivamente concentrati nella parte del Porto lato Monte Pellegrino, il che penalizza fortemente i tempi di imbarco e sbarco, oltre al traffico congestionato, come è evidente a tutti. Inoltre come siciliani – prosegue Daniele Ruisi – continuiamo ad essere penalizzati sul fronte del costo del carburante al contrario per esempio di quanto avviene in Sardegna ed in Trentino dove il prezzo dei carburanti per le imprese è sensibilmente ridotto. Ci auguriamo pertanto che le istituzioni possano venirci incontro”, conclude il presidente Daniele Ruisi.

(Nella foto in allegato Giovanni Costantino, il presidente Daniele Ruisi e Girolamo Romano)

