Confartigianato Trasporti, Di Piazza è il nuovo presidente regionale

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Salvatore Di Piazza è il nuovo presidente regionale di Confartigianato settore Trasporti. Agrigentino, 48 anni, è il legale rappresentante della ditta Di Piazza. Negli ultimi anni ha rinnovato e potenziato la struttura aziendale, sia in mezzi che in attrezzature. Tra gli obiettivi di Confartigianato Trasporti, quello di stimolare sempre più il concetto di "realtà flessibile" in grado di soddisfare le esigenze nei settori autotrasporti e dei lavori stradali in ambito regionale.