Confartigianato, Giuseppe Pezzati è il nuovo presidente regionale

Giuseppe Pezzati è il nuovo presidente di Confartigianato Sicilia. È stato eletto oggi pomeriggio, dopo l’assemblea pubblica che si è svolta al teatro Santa Cecilia a Palermo. Sessant’anni, già presidente provinciale di Confartigianato Imprese Palermo, imprenditore

da 35 anni nel settore della logistica e dei trasporti. Fautore della mobilità sostenibile, delegato nazionale per la Urban Logistics, referente nazionale per la Continuità territoriale in Sicilia, presidente di provinciale di categoria di Confartigianato Trasporti.

“All’indomani degli ottimi mandati di presidenza di Filippo Ribisi – ha detto Pezzati subito dopo l’elezione –, rimango convinto della validità strategica dei punti da lui evidenziati, quali priorità sulle quali continuare a lavorare per il futuro quadriennio. Per ciò, ritengo

che una delle prime sfide da affrontare sia quella legata al rilancio delle categorie. Se vogliamo veramente essere rappresentanti e rappresentativi delle imprese, dobbiamo ascoltare le istanze che provengono dalle categorie, farcene carico ed essere realmente

cerniera tra le imprese e le istituzioni”.

In particolar modo il nuovo presidente Pezzati punta al rilancio dei movimenti Donne, Impresa e Giovani Imprenditori, e al lancio della categoria “Turismo, cultura e spettacolo”, ben inserita nel contesto locale per Palermo Capitale della cultura 2018. “Sono numerose le sfide che ci aspettano. Dobbiamo partire dal territorio – ha aggiunto Pezzati –. La Sicilia deve sempre guardare il proprio stato per migliorarsi, pensando allo sviluppo delle infrastrutture e a tutto ciò che muove l’economia e il benessere sociale.

Occorre eliminare i disagi sociali e spingere affinché si faccia impresa per lo sviluppo della dignità, del lavoro e dell’organizzazione sociale”.