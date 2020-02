Confartigianato ed Ente Parco insieme per promuovere le eccellenze delle Madonie

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Promuovere le eccellenze madonite attraverso i suoi artigiani, le piccole imprese locali e le tradizioni. E' l'obiettivo del protocollo d'intesa siglato tra Confartigianato Palermo ed Ente Parco delle Madonie. Turismo, cultura, arte e artigianato, in un connubio d'intenti che non può non puntare in alto. "Ancora una volta - spiega il commissario dell'Ente Parco delle Madonie Salvatore Caltagirone - si vuole dare risalto alla valenza dei territori, al loro tessuto sociale, alle attività tradizionali espressione di una cultura centenaria, proprio perché l'artigianato e la piccola impresa sono il cuore del sistema produttivo, terreno fertile in cui operare".

L'idea di Confartigianato Palermo è portare in territorio madonita un progetto d'eccellenza che è stato avviato lo scorso anno in città: 'Percorsi accoglienti', ovvero la riscoperta delle piccole botteghe d'artigianato d'eccellenza che possano fare da volano per lo sviluppo turistico del territorio. Proprio in occasione della firma della convenzione, una prima tappa è stata effettuata tra i tesori di Giulia Maria Valenza, una piccola, storica, merceria dove la 'maestra' artigiana pensa, crea e realizza pezzi unici tra scialli, maglie e tutto ciò che da un filato può nascere e prendere vita.

"Coniugare il nostro lavoro, il nostro amore per gli artigiani e le micro e piccole imprese alle realtà presenti nei comuni delle Madonie è per noi motivo d'orgoglio - afferma Giuseppe Pezzati, presidente di Confartigianato Palermo - Il nostro impegno, se inserito in un contesto turistico, può contribuire a portare sviluppo ed economia. Crediamo molto nel valore del turismo, lo diciamo da sempre, in ogni occasione. Attorno al turismo ruotano tutti i settori dell'artigianato. Se il turismo funziona, funziona l'economia e funziona l'impresa. E viceversa. Questa intesa con il Parco non può che portare presto buoni frutti". Confartigianato Palermo, grazie all'Ancos, l'associazione di promozione sociale, ha anche donato all'Ente Parco un defibrillatore semiautomatico (Dae) che sarà collocato a Madonnuzza, frazione di Petralia Soprana.