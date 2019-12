Parte il grande concorso di Natale di Crai e P&G: “Natale da serie A”

“Vogliamo sostenere i valori che lo sport insegna, offrendo la possibilità ai nostri clienti di far vivere la suggestiva esperienza di seguire dal vivo una partita della squadra del cuore” afferma Danilo Radenza, amministratore delegato di Crai gruppo Radenza.

Tutti i clienti dei punti vendita Crai gruppo Radenza in Sicilia potranno partecipare al Concorso “Natale da serie A” che mette in palio 15 premi consistenti ognuno in un ingresso per due persone alle partite di campionato delle più importanti squadre italiane comprensivo di volo, soggiorno, transfer e vitto. 5 premi verranno sorteggiati solo per i clienti del Crai Extra di Ragusa (Le Masserie), i restanti 10 saranno riservati a tutti i punti vendita Crai Gruppo Radenza in Sicilia eccetto il Crai Extra di Ragusa (Le Masserie).

La durata del progetto sarà dall’9 di Dicembre al 5 Gennaio 2020. Per ogni scontrino di almeno 20 euro di spesa effettuata o acquistando uno dei prodotti sponsor da scegliere tra quelli di Procter&Gamble o altri aderenti al Concorso, il cliente Crai potrà partecipare all’estrazione del premio.

Come?

Basterà inserire i dati dello scontrino su apposita pagina dedicata al Concorso “Natale da serie A” realizzata sul sito: craigrupporadenza.it/nataledaseriea ed alcune semplici informazioni.

Main sponsor dell’iniziativa è Procter&Gamble, partecipano tra gli altri Sibeg e Granarolo come acceleratori dell’iniziativa. Sponsor silver sono: Parmacotto, Stock, Lete, Sibat Tomarchio, La Molisana. Il montepremi complessivo è di 45.000 suddiviso in 15.000 per numero 5 viaggi da sorteggiare solo per i clienti del Crai Extra di Ragusa (Le Masserie) (totale di 10 ingressi); i restanti 10 premi saranno riservati a tutti i punti vendita Crai Gruppo Radenza in Sicilia (per un totale ingressi per 20 persone) eccetto il Crai Extra di Ragusa (Le Masserie).

Il Concorso a premi “Natale da serie A” è stato fortemente voluto dall’amministratore delegato di Crai Gruppo Radenza, Danilo Radenza, il quale ha ideato il progetto pensando alle famiglie clienti. “Lo sport, soprattutto di squadra, afferma Danilo Radenza, ha un ruolo fondamentale nel tenere vivi i valori della coesione e della solidarietà. Con questo progetto vogliamo sostenere i valori che lo sport insegna, offrendo la possibilità ai nostri clienti di far vivere la suggestiva esperienza di seguire dal vivo una partita della squadra del cuore ed allo steso tempo approfittarne per una piccola gita fuori porta”.