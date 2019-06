Torna al Conca D’Oro Students Lab Giovani in gara per mostrare la migliore idee imprenditoriale

Studenti in gara per aggiudicarsi il premio come migliore idea imprenditoriale. Torna al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, la manifestazione “Students Lab”. Appuntamento lunedì 10 giugno