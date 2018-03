Tari, Confesercenti: "Bene la riduzione, ma Rap migliori il servizio"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"La riduzione della pressione fiscale è sempre una buona notizia per le imprese: per quanto contenuto, un taglio del 4% allevia l'enorme carico che grava sulle aziende. Ma i commercianti palermitani non possono certo dirsi soddisfatti: il livello qualitativo del servizio offerto dalla Rap lascia ancora molto a desiderare”. Lo afferma il presidente di Confesercenti Palermo, Mario Attinasi, in merito alle nuove tariffe della tassa sui rifiuti approvate dal consiglio comunale del capoluogo. “Da tempo, ad esempio, chiediamo il doppio turno di spazzamento sugli itinerari turistici – aggiunge Attinasi -. L'amministrazione comunale si attivi e accolga le nostre istanze mettendo a buon frutto le risorse finanziarie che ogni anno i palermitani mettono a disposizione".