Tari, Confcommercio: "Bene riduzione per le imprese"

"Riteniamo la riduzione della Tari per le aziende un gradito atto di responsabilità da parte del Comune e lo registriamo come un sostegno concreto che accogliamo con soddisfazione". Lo afferma Patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo. "Se è vero che il Comune di Palermo applica la tariffa più bassa rispetto ad altri comuni italiani - aggiunge - è anche vero però che la quota non variabile è una delle più alte d'Italia in forza dei più alti costi di gestione, rispetto alla media di altri comuni, della Rap che vanno inevitabilmente a ricadere su cittadini e imprese, pur senza avere fino ad ora garanzia di standard di servizio ottimali".