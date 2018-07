Vespe, Smart e gommoni: compravendita dell'usato, Palermo da record

Record in Sicilia nella compravendita dell'usato, il fatturato ha superato 1,5 miliardi di euro. Lo rileva l'Osservatorio Second Hand Economy condotto da DOXA per Subito. Nel 2017 il 40% dei siciliani ha comprato o venduto oggetti usati; chi ha venduto ha guadagnato mediamente 1.100 euro. Palermo è la città più attiva con il 36,7% degli annunci.

L'Isola è al quarto posto tra le regioni italiane per volume d'affari, dopo la Lombardia, la Toscana e l'Emilia-Romagna. Il mercato dell'usato continua a crescere grazie al forte traino della compravendita online (+72% dal 2014). Secondo l'Osservatorio Second Hand Economy il valore dell'economia dell'usato è di 21 miliardi, pari all'1,2% del PIL italiano. I settori più importanti in termini di valore sono motori (15 miliardi), seguiti da casa & persona (3,6 miliardi) ed elettronica (1,3 miliardi).

Anche riguardo alla Sicilia, analizzando le oltre 61 milioni di ricerche fatte sulla piattaforma Subito nel 2017, la top 5 delle parole più cercate ha a che fare con le categorie motori, casa e persona. Sul podio auto, Vespa e Smart seguono cucina e BMW. Poi gommone, trattore,Fiat 500 e Panda. E per quanto riguarda ciò che i siciliani mettono in vendita su Subito, le categorie più gettonate sono auto, arredamento e casalinghi e telefonia. La provincia più attiva è Palermo con il 36,7% di annunci pubblicati nel 2017 mentre per quanto riguarda le ricerche i palermitani si orientando soprattutto su cucine, auto e Smart. Al secondo posto troviamo Catania con il 31,1% degli annunci e Siracusa con il 6,9%, seguite da Messina (6,9%) e Trapani (6,1%). Chiudono la rosa delle province Agrigento (4,5%), Ragusa (3,6%), Caltanissetta (2,3%) e Enna (1,5%).