Si insedia il nuovo Advisory Board Sicilia di UniCredit: ecco i 15 componenti

Si è insediato il nuovo Advisory Board Sicilia di UniCredit, l’organismo consultivo della banca nato con l’obiettivo di rafforzare la conoscenza dei singoli territori, dei settori rilevanti e delle tematiche sociali locali fornendo un contributo positivo allo sviluppo del business in Sicilia.

Gli Advisory Board territoriali sono in totale 7 in Italia corrispondenti alle 7 macroaree di riferimento della banca. Il nuovo Advisory Board Sicilia sarà presieduto da Carmelo Papa, amministratore delegato e direttore generale STMicroelectronics Italia, e rappresenterà uno strumento di confronto sulle dinamiche del territorio, un laboratorio nel quale sperimentare progettualità condivise tra la banca e i rappresentanti del territorio, contribuirà inoltre allo sviluppo sostenibile del business e del territorio stesso offrendo infine supporto alla definizione dei piani di sviluppo territoriale della banca.

Sarà composto in totale da 15 membri scelti fra imprenditori di riferimento del mercato locale ed esponenti di realtà socioeconomiche di rilevante interesse, soggetti che coniugano radicamento territoriale e propensione internazionale; rappresentanti qualificati delle associazioni imprenditoriali e di categoria; rappresentanti delle autonomie funzionali, esponenti dell’associazionismo e del volontariato nonché opinion leader ed esponenti del mondo della cultura.

Ecco i nuovi membri dell’Advisory Board Sicilia di UniCredit: il presidente Carmelo Papa, il vice presidente Antonio Perdichizzi (presidente Junior Achievement Italia, Founder Tree S.R.L), i consiglieri Patrizia Di Dio (presidente provinciale Confcommercio Imprese per l’Italia Palermo e Amministratore Delegato C.i.d.a. Srl), Maria Cristina Elmi Busi (presidente Sibeg), Francesco Ferreri (presidente Coldiretti Sicilia e Co-owner dell’azienda Valle dell’Acate), Piero Giglione (segretario generale CNA Sicilia), Carmelo Giuffre’ (amministratore e fondatore Irritec), Giancarlo Licitra (founder Lbg Sicilia), Sandro Mauro (Owner St. Legale Avv. S. Mauro, Resp. Naz. Microcredito per il Prog. Policoro della Conferenza episcopale italiana), Fabio Mazzola (Pro Rettore Vicario Università di Palermo), Alessio Planeta (amministratore delegato Az. Agricola Planeta e Presidente Assovini Sicilia), Salvatore Raffa (presidente meridionale impianti S.p.A.), Giuseppe Russello (amministratore delegato Omer Srl), Elita Schillaci (professore ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso l’Università di Catania e Pres. Sicilian Venture Philanthropy Foundation ), Nico Torrisi (presidente Federalberghi Sicilia e CEO SAC SpA). Alle riunioni dell’Advisory Board territoriale partecipa anche il regional manager Sicilia di UniCredit, Salvatore Malandrino.