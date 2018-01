Chiusura domenicale per i panifici, Cidec a Marino: "Si pensi a introdurre turnazione"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Autorizzazioni per il commercio ambulante, turnazione dei panificatori nei giorni festivi, mercati generali e regolamento per la concessione del suolo pubblico per le attività di ristoro all’aperto. Questi gli argomenti affrontati dal presidente provinciale della Cidec (Confederazione italiana esercenti commercianti) Salvatore Bivona nell’ambito di un incontro con il vicesindaco Sergio Marino, titolare delle deleghe allo Sviluppo economico e alla Vivibilità, presso gli uffici dell’assessorato in via Ugo La Malfa.

“Siamo soddisfatti per gli esiti del dialogo con l’assessore – spiega Bivona – e per la disponibilità manifestata su tutti i fronti: abbiamo elencato le emergenze da affrontare, e abbiamo ottenuto l’impegno a risolvere, in tempi rapidi, le principali criticità che riguardano il commercio cittadino”.

Per l’associazione di categoria, che annovera al proprio interno la percentuale più alta di ambulanti, la priorità in agenda riguarda la decadenza delle autorizzazioni per i posti assegnati nei mercati: la Cidec ha chiesto a Marino la possibilità di aprire i termini di una sanatoria per consentire agli operatori economici morosi di mettersi in regola con i pagamenti, concedendo trenta giorni di tempo a decorrere dalla data di ricezione dell’avviso da parte dell’amministrazione comunale. “Si tratta – spiega Bivona – di una soluzione che chiediamo all’assessore di adottare anche alla luce della crisi che, negli ultimi anni, ha investito il commercio a Palermo e che potrebbe permettere a tanti ambulanti di lavorare più serenamente e all’insegna della legalità”.

Un altro nodo da sciogliere, secondo la Cidec, sarebbe rappresentato dalla necessità di rivisitare la questione delle turnazioni per i panificatori: al netto dell’indiscutibile diritto di un giorno settimanale di riposo, per l’associazione di categoria occorrerebbe garantire l’apertura nei giorni festivi dei panifici, attraverso un accordo tra i titolari. Una misura efficace, secondo Bivona, in termini di contrasto al fenomeno dell’abusivismo e necessaria per mettere ordine nel settore: l’assessorato regionale alle Attività produttive, infatti, ha chiesto ai sindaci di provvedere a regolare la materia nei vari Comuni.

L’incontro con Marino ha rappresentato altresì l’occasione per affrontare la vicenda dei mercati generali: la Cidec ha chiesto all’amministratore di indire un bando per l’assegnazione dei posti, evitando così possibili speculazioni e clientele e garantendo la trasparenza nella concessione dei posti vuoti sia presso il mercato ortofrutticolo che ittico. Il presidente Bivona ha inoltre chiesto una modifica del regolamento vigente per consentire, laddove i titolari lo richiedano, il passaggio da società a ditta individuale e viceversa, e garantire così una maggiore flessibilità per chi attualmente lavora su commissione. Infine, l‘annosa vicenda della vacatio normativa in merito alla concessione del suolo pubblico per le attività di ristoro all’aperto ormai scaduta, che pone a rischio di abusivismo coloro che, pur avendo regolarmente pagato, risultano sanzionabili a causa di un’inadempienza amministrativa. Un argomento che Bivona ha affrontato, nell’ambito della stessa giornata, sia con Marino che con i consiglieri comunali della commissione Affari generali, alla presenza del nuovo comandante della polizia municipale Gabriele Marchese e congiuntamente ad altre associazioni di categoria quali Confcommercio, Confesercenti e Confartigianato.

“Anche in questo caso – conclude Bivona – siamo soddisfatti della risposta ricevuta dagli esponenti della Commissione, consapevoli della necessità di una proroga finalizzata a colmare lacune delle quali i commercianti non sono affatto responsabili”. La Cidec ha inoltre manifestato la propria disponibilità a individuare, insieme alle Circoscrizioni, nuove isole pedonali per decentralizzare le attività produttive e valorizzare le periferie.