Commercio, Assoimpresa: "No alle aperture domenicali"

"No alle aperture domenicali". Assoimpresa lancia un messaggio chiaro sulla possibilità di riaprire i negozi la domenica: “In un periodo così difficile e soprattutto con pochi turisti in giro per le città siciliane – dice il presidente di Assoimpresa Mario Attinasi - e con i nostri concittadini che preferiranno andare al mare la domenica, sarebbe inspiegabile aprire i negozi e sostenere altri costi”.

Attinasi poi sottolinea: “I negozi di vicinato sono un'importante risorsa per le nostre città e quindi dobbiamo fare il massimo per preservarli, anzi chiediamo al Presidente Musumeci un incontro per mettere in campo tutte quelle azioni che possono aiutare le imprese a superare questo momento drammatico e ad accompagnarle fino alla ripresa economica se non si vuole assistere a chiusure di attività e licenziamenti in massa”.