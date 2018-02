Il boom del commercio ambulante a Palermo: +259% in dieci anni

Negli ultimi 10 anni in Italia i negozi sono calati di quasi 63 mila unità (-10,9%) a fronte di un aumento di quasi 40mila unità (+13,1%) di alberghi, bar e ristoranti e di una crescita del 77,6% del commercio on-line o porta a porta. E' la fotografia scattata da Confcommercio nell’indagine “Imprese e città”.

In forte crescita il commercio ambulante, in particolare al Sud, con fenomeni di rilievo a Palermo (+259%). In particolare nei centri storici di 120 città medio-grandi, ad esclusione di Roma, Napoli e Milano che non sono state inserite nell’analisi, la riduzione dei negozi è stata dell’11,9%. Sono spariti soprattutto negozi tradizionali, come quelli alimentari e dell’abbigliamento, mentre sono cresciuti gli esercizi legati alla tecnologia (Ict) e le farmacie.La scelta di abbandonare i centri storici – ha evidenziato Confcommercio – è determinata soprattutto dagli alti canoni di locazione che inducono i commercianti a spostarsi verso le periferie.

In particolare, a soffrire di più sono stati librerie, negozi di giocattoli, abbigliamento e scarpe, in molti casi dirottati sui grandi centri commerciali, mentre bene vanno le cose in particolare per computer e telefonia e farmacie. "Meno tasse e più incentivi per le imprese che hanno una attività commerciale o vogliono crearne una nelle città", sottolinea il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, per il quale sono due le soluzioni da adottare: "Una cedolare secca sulle locazioni commerciali e una local tax che comprenda Imu, Tasi e Tari, totalmente deducibile".

L’altra faccia di questo fenomeno è lo sviluppo del web. Nel 2017 è stato stimato che il 71% delle imprese italiane con almeno 10 addetti ha un sito web, valore al di sotto della media Ue (77%) ma in crescita di 11 punti rispetto al 2010. La quota di imprese che vendono via web i propri prodotti è stata del 10%, contro il 16% dell’Ue.