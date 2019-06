"Ci state portando alla fame": commercianti contro la Ztl, scatta la rivolta

"Domani saremo tutti in piazza a San Domenico per ribellarci contro chi vuol mettere in ginocchio Palermo ed i suoi commercianti". E' l'urlo di battaglia del comitato No Ztl. L'appuntamento è per domani pomeriggio, sabato 15 giugno, alle 17.30. "La nostra idea - dicono dal comitato - è quella di muoverci tutti uniti contro l'iniziativa scellerata messa in atto da un sindaco arrogante e presuntuoso che, accompagnato dalla sua degna giunta, sta costringendo i commercianti palermitani a chiudere bottega e fare i conti con un drammatico destino, quello della fame!".

Nella nota diffusa dal referente del comitato No Ztl, Fabrizio Sanfilippo, si legge ancora: "Tutto il quadrilatero della via Roma è in ginocchio: gli affari sono letteralmente sottoterra, siamo costretti a vivere in mezzo al degrado e alla delinquenza, e questo sindaco non ha mai mostrato interesse alcuno a prestare ascolto alle nostre esigenze. Siamo in fermento già da diverso tempo, adesso è giunta l'ora di scendere in piazza, davanti a tutti i palermitani, e mostrare che le parole non bastano ma occorre gridare forte per rivendicare i nostri diritti e batterci per la nostra dignità".