Comitato Inail, domani a Palermo l’insediamento

Domani (martedì 11 febbraio), a partire dalle ore 10,30 , si insedierà il nuovo Comitato Provinciale Inail della Sede di Palermo di cui fanno parte integrante i rappresentanti sindacali e datoriali. “La sicurezza nei luoghi di lavoro è ben lontana dal definirsi tale, i numeri sono allarmanti, il nostro sindacato sostiene una campagna di sensibilizzazione nazionale 'Lavorare per Vivere', rivolta alle nuove generazioni su un diritto imprescindibile, quello della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, dichiara Filippo Virzì neo componente nominato dall’UGL per il settore agricoltura, a cui si aggiunge per il settore industria, Raffaele Loddo per il medesimo sindacato.