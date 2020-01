Come aiutare i giovani siciliani a fare impresa, esperti a confronto

Due giorni dedicati ai giovani siciliani che vogliono fare impresa nella propria regione e a chi ha nuove iniziative imprenditoriali: questa l’iniziativa di Assoimpresa e Invitalia che giovedì 23 e venerdì 24 gennaio, presso la sede della Camera di Commercio di Palermo ed Enna, saranno a disposizione di chi vorrà presentare un progetto per misure come 'Resto al Sud', 'Cultura crea', 'Smart&start' e 'Nuove imprese a tasso zero'. Il titolo dell'iniziativa è: "Assoimpresa e Invitalia insieme per lo sviluppo economico della Sicilia'.

"Ci sono milioni e milioni di euro a disposizione di chi ha l'idea giusta e buona volontà - dice il presidente di Assoimpresa, Mario Attinasi -. L'unico modo per fermare l'emorragia di saperi e competenze è dare ai giovani la possibilità di restare in Sicilia creandosi un lavoro e realizzando i propri sogni. Bisogna però informarli e metterli in condizione di confrontarsi direttamente con Invitalia, il soggetto che poi valuterà le proposte: da qui l'idea di un momento di confronto”.

Giovedì 23 gennaio alle 15.30, in via Emerico Amari 11 si terrà un convegno di presentazione delle varie misure: dopo i saluti del presidente della Camera di Commercio Alessandro Albanese, del vice presidente della Regione e assessore all'Economia Gaetano Armao, del prorettore vicario dell'Università di Palermo Fabio Mazzola e del presidente di Assoimpresa Mario Attinasi, interverranno Giacomo Siragusa ed Emilia di Paola, consiglieri di Assoimpresa Sicilia e consulenti del settore Credito , i rappresentanti di Invitalia Enzo Durante, Massimo Calzoni e Vittorio Fresa, referenti delle singole misure, e il delegato dell'ateneo palermitano alle Start-up Marcantonio Ruisi, docente ordinario di Strategie e politiche aziendali. Il convegno, moderato dal giornalista Giovanni Villino, è patrocinato dalla Camera di Commercio di Palermo ed Enna e dall'Università di Palermo.

Venerdì 24 gennaio, dalle 9.30 alle 12, sempre in via Emerico Amari 11, la discussione sarà dedicata ai progetti presentati: quelli selezionati dai consulenti di Assoimpresa potranno accedere a una seconda fase di pre-consulenza sulla fattibilità. Per inviare il proprio progetto, si può inviare una e-mail all'indirizzo info@assoimpresaitalia.it con dati, recapiti e un abstract dell'idea progettuale in 10 righe.

LE MISURE

RESTO AL SUD: sostiene i giovani under 46 che voglio avviare un’attività imprenditoriale o professionale. La copertura finanziaria dei progetti è pari al 100% dei costi ammissibili.

CULTURA CREA: sostiene la nascita e la crescita di iniziative imprenditoriali e no-profit nel settore dell’industria culturale-turistica che puntano a valorizzare le risorse culturali del territorio , La copertura finanziaria dei progetti è pari al 90%.

SMART&START: sostiene la nascita e la crescita delle start-up innovative. La copertura finanziaria dei progetti può arrivare fino al 90% dei costi ammissibili.

NUOVE IMPRESE A TASSO ZERO: sostiene i giovani fino a 35 anni o le donne che vogliono avviare attività imprenditoriali. La copertura finanziaria dei progetti è pari al 75% dei costi ammissibili.