Sais Trasporti lancia la sfida a FlixBus: via ai collegamenti con Calabria, Basilicata e Puglia

La Sais Trasporti lancia la sfida al colosso dei viaggi in autobus FlixBus: dalla prossima settimana collegherà - in pullman - la Sicilia con il resto del Sud d'Italia. Via alle nuove trattecon partenza da Palermo dirette in Calabria, Basilicata e Puglia. “Crediamo fermamente in queste nuove linee – spiega Samuela Scelfo, amministratore delegato di Sais Trasporti - che potenziano i collegamenti tra le regioni del Sud, spesso ignorati dai vettori aerei".

L'azienda, leader nel settore autolinee nell'Isola, sta inoltre lavorando ad ampliare ulteriormente l'offerta: "Presto - continua l'ad - inaugureremo altre nuove tratte, fortemente richieste dai nostri passeggeri". I mezzi a lunga percorrenza, tutti del marchio Setra, sono dotati di ogni comfort per rendere più piacevole il viaggio e di dispositivi di sicurezza al passo con l’innovazione tecnologica.

Le destinazioni, gli orari e i prezzi delle nuove linee sono disponibili sul sito della Sais Trasporti.