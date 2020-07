Coldiretti: "Lo scirocco di maggio ha provocato una riduzione di olive in Sicilia"

"Lo scirocco di maggio ha provocato una riduzione di olive in alcune parti della Sicilia, determinando anche per quest'anno un calo medio di almeno il 20 per cento ma non in maniera uniforme sul territorio". Lo dice la Coldiretti Sicilia, sottolineando "l'importanza della scelta di olio d'oliva di qualità per la sana alimentazione, produzione in cui la Sicilia è sul podio con le sei denominazioni di origine protetta". Tutti i passaggi della produzione olivicola devono seguire regole rigide per mantenere la qualità e proprio nell'ottica della crescita produttiva giovedì prossimo alle 11 sarà inaugurato lo stabilimento dell'associazione Oleum Sicilia a San Cipirello in contrada Gianvicario. All'incontro con il presidente regionale Francesco Ferreri, il presidente di Oleum Sicilia, Mario Terrasi, parteciperà, tra gli altri, Pietro Miosi, dirigente area 7 brand Sicilia e marketing territoriale dell'assessorato regionale dell'Agricoltura.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.