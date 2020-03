Coldiretti: "Non ha quasi mai piovuto, a rischio la produzione delle lenticchie di Ustica"

"Dalla semina fatta a gennaio, a Ustica, isola famosa anche per la lenticchia, non ha quasi mai piovuto. Gli agricoltori che producono lì, a poche miglia da Palermo, stanno cercando di salvare il prezioso seme con irrigazioni di soccorso". E' l'allarme di Coldiretti Sicilia che sottolinea come se non dovesse piovere il raccolto a fine maggio sarebbe almeno del 50 per cento in meno. "La mancanza di pioggia - sottolinea Coldiretti Sicilia - allarma tutti gli agricoltori e la situazione è aggravata nelle isole dove si coltivano specialità uniche. I cambiamenti climatici stanno mostrando ogni giorno di più la carenza di infrastrutture". "Occorrono interventi mirati, costruzione di reti capaci di portare acqua senza dispersioni - conclude l'organizzazione agricola -. Bisogna attuare un'inversione di rotta che permetta di investire ancora di più nella produzione di cibo, attività che, come dimostra l'emergenza Coronavirus, è l'unica che non può fermarsi".

