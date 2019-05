Città del Mare cambia gestione: "Salvi un centinaio di posti di lavoro"

La gestione di Città del Mare, plesso turistico di Terrasini, passa alla Cds Hotels. La catena alberghiera pugliese che dal 2 maggio ha rilevato la struttura dalla società Gruppo turistico Mediterraneo spa, con l'affitto del ramo d'azienda per nove anni. Ieri i nuovi gestori hanno incontrato, nella sede di Confindustria, i sindacati per presentare i piano industriale. “Dopo anni, registriamo - dichiarano Laura Di Martino per la Filcams Cgil Palermo, congiuntamente alle Rsa Antonio Pavia e Calogero Orlando - una positiva inversione di tendenza. Oggi c'è stato illustrato in parte un piano industriale che tende a migliorare, anche con lavori di ristrutturazione, i servizi offerti al fine di rendere la struttura competitiva sul mercato”.

Con il subentro della nuova società, i livelli occupazionali in essere, un centinaio di posti di lavoro, sono stati mantenuti. “Auspichiamo - aggiungono Di Martino, Pavia e Orlando - che si possa raggiungere l'obiettivo della continuità occupazionale per l'intera stagione del bacino degli stagionali storici. Anche se, attendiamo il prossimo incontro per definire un accordo sulla stagionalità, che consenta al personale di lavorare in continuità e non a singhiozzo come negli anni precedenti".

Dopo anni di flessione dei ricavi, dichiarati dal Gruppo turistico Mediterraneo Spa, per evitare i licenziamenti degli 11 dipendenti a tempo indeterminato Filcams e Fisascat ad aprile hanno sottoscritto un accordo sulla stagionalità con la società Gruppo turistico Mediterraneo Spa. L'intesa, con l'adozione di una nuova organizzazione del lavoro prevede, ogni anno, periodi di inattività continuativi non inferiori a 70 giorni, ovvero 120 non continuativi. I lavoratori hanno mantenuto i loro diritti e, come previsto nel caso di affitto di ramo d'azienda, sono transitati alla nuova società Cds. “Ai lavoratori - conclude la Filcams nella nota - sarà garantita l'assunzione per lo svolgimento delle medesime mansioni attualmente ricoperte per un periodo non inferiore a sette mesi. Il nostro obiettivo è raggiungere il medesimo accordo per i lavoratori stagionali storici diretti ed esternalizzati".