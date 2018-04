"Centri d’informazione turistica, finalmente l’amministrazione incontra i sindacati"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Si è svolto ieri (17/04/2018) il primo incontro tanto atteso tra il settore Turismo e i Sindacati sul tema apertura dei centri d’informazione turistica (CIT), la FP CGIL dopo la presentazione del piano per garantire il servizio di sabato e domenica e i giorni festivi infrasettimanali, fa da subito notare che se pur il progetto presenta minimi margini di miglioramento sono ancora i lavoratori a pagare di loro tasca un servizio che l’Amministrazione dovrebbe offrire ai Turisti e ai cittadini. La FP CGIL chiede invece di adottare lo stesso piano che a oggi c’è in altri settori, come la Polizia Municipale, cioè utilizzare lo stesso peso e la stessa misura per tutti gli uffici che danno un servizio che prevede il lavoro nei giorni festivi e di sabato e domenica. “Non si usino due pesi e una misura tra lavoratori dello stesso ente comunale” dicono Luigi D’Antona del Coordinamento lavoratori part- time FP CGIL e RSU e Giuseppe Interbartolo RSA FP CGIL del settore Turismo.

“La FP CGIL, pur dando adito all’Amministrazione della volontà di fare passi in avanti per il bene del Servizio cittadino, non cerchi la soluzione nella sola disponibilità gratuita dei lavoratori, ma metta mani al portafoglio e tratti questi lavoratori come gli altri che svolgono un servizio essenziale come la Polizia Municipale” ripetono gli stessi D’Antona e Interbartolo.

“L’Amministrazione seppur valuti positivamente la proposta della FP CGIL, dichiara che prima deve avere la documentazione per la costituzione del fondo, per poi valutare la fattibilità esecutiva della proposta; D’Antona e Interbartolo riproponendo il principio di uguaglianza tra lavoratori dello stesso ente, non accettano la proposta rimandandola al mittente chiedendo subito l’apertura della delegazione trattante.”