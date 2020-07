"Niente distanza sui bus, ma i cinema restano chiusi": Anec contro Musumeci

"Via libera a tutti i posti a bordo degli autobus ma fino ad oggi il 95 per cento dei cinema continua a restare chiuso". E' il commento di Anec Sicilia all'ultima ordinanza del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci, che pone fine al distanziamento sociale sui mezzi di trasporto nell'Isola consentendo l'occupazione dei posti al 100 per cento. "Facciamo appello al governatore della Sicilia - dicono il presidente di Anec Sicilia, Paolo Signorelli, e il presidente di Anec Palermo, Andrea Peria - affinché si dia la giusta attenzione allo spettacolo, in particolare al settore cinema, riducendo le attuali prescrizioni per far ripartire nel più breve tempo possibile tutto il comparto che a oggi conta 120 giorni di chiusura con le proprie aziende in pieno collasso finanziario", concludono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.