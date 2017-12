Via Ruggero Settimo, dopo 83 anni chiude Torregrossa: arriva L’Oréal

Boom del commercio online, incalzare della crisi economica e assenza di continuità familiare. Questi gli ingredienti del cocktail “letale” che costa la sopravvivenza a Torregrossa, icona del tessuto storico-commerciale di Palermo e primo negozio di intimo di lusso a fare capolino in città. Ad annunciarlo la stessa famiglia che, dopo oltre 80 anni di attività tra via Ruggero Settimo e via Petrarca - aperto solo nel 2006 e destinato, prossimamente, alla chiusura - cedono il posto ad un colosso internazionale della cosmetica. Al civico 23 di via Ruggero Settimo, infatti, secondo indiscrezioni ad aprire i battenti sarebbe proprio il brand francese L’Oréal.

Una storia che inizia nel 1934 quella di Torregrossa e che scandisce gli anni del dopo guerra e del boom economico. Fu Pasquale Torregrossa a fondare l’insegna che, fino ad oggi, ha visto al timone prima il figlio Vittorio, poi i nipoti Fabio e Giovannella che, adesso, mettono un punto a una storia lunga quasi mezzo secolo. La “miglior boutique di intimo d’Italia”, la presenza alle “Stelle dell’Intimo”, e un’intera città che li ha scelti per anni come punto di riferimento per l’abbigliamento underwear di qualità, non sono bastati all’azienda per proseguire il percorso.

A casa 10 dipendenti che, rassicurano dalla famiglia Torregrossa, “ci auguriamo possano trovare posto per le loro qualità professionali e umane in altre aziende. Saremo noi stessi, per primi, ad adoperarci affinché qualche altro imprenditore possa non disperdere questa ricchezza”. Il 31 gennaio, dunque, lo stop e la cessione dell'attività anche se la svendita continuerà nel punto vendita di via Petrarca. Poi un nuovo capitolo. L’Oréal, infatti, potrebbe subentrare già da prima dell’estate e aggiungersi allo stuolo di aperture che danno il cambio a chiusure celebri, come fu per Barbisio che oggi ospita al suo posto una multinazionale di makeup.