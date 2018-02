Promod chiude altri due negozi: avviato il licenziamento di 11 lavoratori

Dopo via Ruggero Settimo, in città chiudono altri due negozi Promod. Si tratta del punto vendita di via Notarbartolo e di quello ospitato all'interno del centro commerciale Conca d'Oro. L'azienda ha già avviato le procedure di licenziamento collettivo per i dipendenti: 176 in tutta Italia i lavoratori che perderanno il posto, 11 di questi sono impiegati tra Palermo. A darne notizia è Fisascat Cisl Sicilia.

"I lavoratori sono frastornati - afferma il segretario generale Mimma Calabrò - non si poteva immaginare un tale epilogo. Con la procedura di licenziamento collettivo avviato la scorsa estate a Palermo a seguito della chiusura del punto vendita Promod di via Ruggiero Settimo non credevamo si potesse arrivare a tali successive e drastiche determinazioni. Auspichiamo che nel corso della trattativa che sarà avviata a livello nazionale si possano trovare soluzioni alternative alle determinazioni prese dalla società a tutela e mantenimento dei livelli occupazionali".

L'azienda d'abbigliamento spiega che i licenziamenti sono dovuti "alla perdurante crisi economica che ha inciso negativamente sui risultati della società".