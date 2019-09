"Chiusa la sede regionale di Sky Tg24 a Palermo, licenziati tutti i lavoratori"

"Dal 1° settembre 2019 la sede regionale di Sky Tg24 a Palermo, oggi in appalto, non esiste più. Dopo 16 anni di lavoro in esclusiva per questo Tg tutti i lavoratori sono stati licenziati". A sottolinearlo in una nota è la segreteria nazionale della Slc Cgil. Stesso destino di Palermo per le sedi di Torino, Padova, Bologna, Firenze, Napoli e Bari. Sono 46 in tutto i lavoratori coinvolti. La sede palermitana si trova in via La Malfa.

"La maggior parte di questi film-maker, tecnici, gestionali, hanno lavorato infatti sin dal primo giorno di messa in onda del telegiornale con l'allora direttore Emilio Carelli. Altri si sono aggiunti negli anni, ma sempre e comunque sottodimensionati nel lavoro rispetto alle altre testate nazionali, ma questo sacrificio non è bastato", prosegue la nota.

"La loro storia breve è fatta di una esternalizzazione da Sky Italia dopo 5 anni di attività e poi di successivi passaggi con stipendi ogni volta al ribasso, un primo con VideoPiù poi Link Tlc, infine VideoBank Spa. Sky non chiude il telegiornale anzi l'attuale nuovo direttore Giuseppe De Bellis, che non ha ancora conosciuto questi lavoratori, annuncia nel suo piano editoriale più programmi, più approfondimenti, più qualità dei servizi e delle immagini e di conseguenza più lavoro, ma allora perché questi licenziamenti?", si chiede il sindacato.

"Sky Tg24 chiude le sedi regionali e chiede un unico film-maker per città, anche in violazione delle più basilari norme sulla salute e sicurezza sul lavoro, come anche stabilito dalla sentenza del Tar del Lazio di fine giugno, che in un caso del tutto simile riguardante un appalto Rai ha riconosciuto la necessità di una presenza minima di 2 operatori per troupe - sottolinea la nota -. Tutto questo, con un nuovo appalto al massimo ribasso, è stato affidato alla società H24".