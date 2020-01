Chiude supermercato Colle Verde, la Fisascat: "I lavoratori sono persone e non merce"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Inaccettabile apprendere da un comunicato aziendale diffuso a mezzo stampa - dichiara Mimma Calabro, Segretario Generale della Fisascat Cisl Palermo Trapani - della chiusura del supermercato Colleverde che, purtroppo, allo stato attuale, da quanto annunciato dalla stessa Società, si traduce con il licenziamento di 33 lavoratori". La sindacalista non nasconde l'amarezza e il rammarico per una situazione che, se probabilmente affrontata diversamente, avrebbe potuto avere risvolti differenti.

"Non solo non comprendiamo per quale motivo la Società non abbia, nel tempo, convocato le Organizzazioni Sindacali per rappresentare quella che oggi dichiarano essere una scelta causata dalla crisi del settore. La chiusura e dunque i paventati licenziamenti avrebbero dovuto essere l'ultima ratio. E, invece, alcuni lavoratori ci hanno raccontato di aver appreso di questa drammatica notizia solo stamattina quando sono stati convocati durante le ore di lavoro facendogli sospendere, addirittura, il servizio che stavano rendendo alla clientela. Per non parlare di tutte le maestranze che, non in turno, sono venute a conoscenza, dagli organi di stampa, della possibilità che stiano perdendo, dall'oggi al domani, il proprio posto di lavoro. Probabilmente, soprattutto in momenti così delicati che mettono a soqquadro la tranquillità dei lavoratori e delle loro famiglie - tuona la Calabrò - le Aziende dovrebbero ricordarsi che i lavoratori non sono merce da scartare. Dietro ogni lavoratore c'è una famiglia che, allo stato attuale, è stata travolta da uno tsunami. Abbiamo già inviato all'Azienda una richiesta di incontro urgente. Richiederemo di attivare ogni percorso che possa tutelare i lavoratori - conclude la Calabrò - Ai lavoratori Colleverde esprimiamo vicinanza, solidarietà e rinnoviamo l'impegno della Fisascat a rimanere al loro fianco".