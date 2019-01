Fine delle trasmissioni: dopo quasi 50 anni chiude Pavan in via Malaspina

Pensi a Pavan e sei già lì. In via Malaspina, dentro al grande magazzino dell'elettronica. File lunghe, soprattutto nel periodo di Natale, nome simbolo del commercio palermitano, negozio unico e all'avanguardia per tanto tempo nel suo genere. La notizia è che Pavan non c'è più. Saracinesche abbassate dopo quasi 50 anni di storia. Sulle vetrine c'è un grande cartello con una scritta eloquente: "Affittasi".

Fine della storia? Sembra proprio di sì, anche se c'è chi dice che i locali sono chiusi per ristrutturazione e chi ipotizza un cambio sede. La certezza è che in via Malaspina cala il sipario su un negozio che è stato a lungo un punto di riferimento per gli appassionati del mercato degli elettrodomestici e dell’elettronica. Video, radio, telefonia. E non solo.

Tutto era nato dal coraggio imprenditoriale di Luciano Pavan, dal 1972 patron del grande magazzino dell'elettronica. Ma - 47 anni dopo - il negozio ha dovuto fare i conti con la spietata concorrenza dell’e-commerce, che lentamente sta cancellando la storia. Ed è l'ennesimo capitolo di un libro purtruppo ancora da completare: quello della chiusura dei marchi storici palermitani.