Chan Sushi Bar: come ordinare online

Le specialità, elaborate ad arte tramite l’assoluta devozione alla tradizione orientale, permettono agli amici che non gradiscono interamente il Menu del sushi di avventurarsi verso esperienze di gusto altrettanto ricche che più si accostano al loro gradimento.

Chan ha infatti elaborato il più variegato Menu di cucina asiatica della città, riuscendo così a trasmettere la pura passione per le singole culture orientali. È divenuto la culla dei sapori delle diverse esperienze culinarie del vastissimo e variopinto oriente.

Oltre al pesce crudo presente nel sushi e sashimi, tipici della cucina giapponese, la tradizione culinaria orientale propone una grandissima varietà di piatti, preparati con ingredienti come carne, verdura, cereali (riso in particolare), e una vastissima varietà di salse, soprattutto quella di soia.

Vi sono anche alcune particolarità in comune con la cucina mediterranea, tra cui gli spaghetti di farina di grano chiamati Udon, oppure i Soba, fatti con la farina di grano saraceno. Sono molto versatili e vengono utilizzati in numerose preparazioni, sia casalinghe che nei ristoranti. Tradizionalmente sono serviti in un brodo caldo di carne ma si possono trovare anche gli udon freddi (zaru udon – ざるうどん) oppure saltati alla griglia con verdure e altri ingredienti (yaki udon – 焼きうどん). Ad oggi è uno dei piatti di cui esistono più varianti, praticamente ogni prefettura giapponese ha la sua versione e spesso anche le singole città hanno una ricetta tradizionale da proporre: variano gli ingredienti del brodo, lo spessore degli udon che possono essere particolarmente grossi oppure quasi piatti.

Tra le caratteristiche forse più notevoli della cucina asiatica, poi, figura l’usanza di creare piatti unici, unendo tra loro più ingredienti diversi in modo da creare un pasto completo. Tra gli esempi di questa pratica rientra il diffusissimo Rahmen (zuppa di tagliolini di frumento accompagnate da carne o pesce e verdure).

Al ristornate Chan Sushi Bar potrete scoprire, tutti i giorni a pranzo e a cena, la totalità dei sapori orientali in un ambiente originale e raffinato dal design unico e curato. Dalla cucina giapponese con le insalate, la tempura, il tofu e il sushi, un alimento sano, nutriente e molto ricercato! Con più di 50 piatti diversi tra cui temaki, hosomaki, uramaki, nighiri e sashimi; alla cucina cinese che include involtini, spaghetti, pollo, maiale, anatra, vitello, pesci e crostacei; a quella thailandese, apprezzatissima per il suo bilanciamento dei quattro sapori fondamentali per ogni piatto: aspro, dolce, salato e amaro; fino alla rarissima e straordinaria cucina vietnamita dagli apprezzatissimi involtini. Tutto in chiave tradizionale eccetto specifici piatti rivisitati con creatività e fantasia dagli instancabili chef. Un pranzo o una cena sarà un indimenticabile momento di piacere.

Ma Chan ha trovato pure lo spazio ideale per chi desidera unicamente sedersi al tavolo con i suoi amici o rimanere insieme dopo il gustoso pasto, grazie allo spazioso bar a disposizione fino a tarda notte fornito di alcolici, superalcolici, liquori e champagne (Brut)! Dai brand più comuni a quelli più pregiati, senza trascurare chi, volendo rimanere in tema col ristorante, desidera gustare degli ottimi sakè. Inoltre gli apprezzatissimi amari regalano l’ultima nota d’intensità al pranzo o alla cena.

Non prima di avere scelto il dolce dalla lunga e varia sezione del menu: frutta di stagione, gelato, banana split, tartufo, nutella fritta e waffel per un gusto occidentale, ma il vero assortimento è rappresentato dal pane di coniglio (pane bianco al latte farcito con crema di uovo), Lychees (frutta orientale), Involtini di Igname (tubero simile alla patata dolce), Kasutera (pan giapponese con gelato a scelta), Taiyaki (dolce tradizonale giapponese ripieno di fagioli rossi) e, infine, le amatissime palline di sesamo.

Il menu è completo e adatto a tutte le tasche! Come preannunciato i prezzi sono alla portata di tutti ma senza rinunciare alla qualità. Il ristorante Chan, per garantire la freschezza e la genuinità dei propri prodotti effettua mensilmente, a proprie spese, un controllo certificato su tutto il pesce secondo il Regolamento C.E. n° 852/04, Pacchetto Igiene U.E.; munito di abbattitore per garantire debitamente l’abbattimento del pesce locale a meno 20° per oltre 24 h.

Da Chan si può, inoltre, optare per la divertente formula All You Can Eat, dove non si ha nessun limite di portate, ma soprattutto, nessun limite di ordinazioni! Con soli 16,00€ pranzo e 25,00€ a cena (escluse bevande e dolci in entrambi i casi), anche il venerdì e il sabato mangi quanto vuoi sapendo già quanto spenderai. E non patirete alcuna lunga attesa! Il personale di Chan è abituato alla grande affluenza di clienti e all’alto standard di servizio da mantenere. Il personale è sempre a completa disposizione per le esigenze della clientela, soprattutto per chi soffre di intolleranze alimentari, oppure per chi non vuole mangiare solo piatti tipici giapponesi e preferisce optare per qualche altra portata. Lo staff è, infatti, esperto nell’indirizzare verso le portate che possano soddisfare al meglio le richieste della clientela per assaporare piatti sani e originali che soddisfano pienamente i gusti di tutti i palati, anche di quelli più esigenti.

Lo stesso si occupa di mantenere il locale costantemente pulito, dai bagni alla cucina alla sala!

Inoltre, potrete usufruire della amena sala fumatori collocata all’interno di un rigoglioso giardino sempre verde, visibile anche dall’interno della sala. Per chi gradisce mangiare all’aria aperta, parte dei coperti è disposta anche all’esterno del ristorante prenotabili dal sito stesso, ove si ha inoltre la possibilità di visitare il locale virtualmente, di consultare interamente il menu diviso per sezioni e cucine e di ordinare online il piatto prescelto tramite il servizio take away! Per chi è meno pratico del web, Chan ha attivato il fantastico servizio di sushi taxi a domicilio che consente di ordinare telefonicamente le pietanze più gradite e di riceverle comodamente a casa.

La cucina orientale si sposa con l'occidente

La pianificazione del ristorante è frutto di un paziente lavoro di ricerca per andare incontro alle esigenze di una clientela che vuole il meglio in un mercato ristorativo sempre più diversificato. Questa ricerca è iniziata dieci anni fa, quando nel 2009 Simone e Silvia, gioiosissimi coniugi, hanno intrapreso la via della ristorazione impiegando la loro vasta esperienza in ambito culinario e imprenditoriale. Silvia nasce in Cina e viene fin da subito affidata ai suoi nonni a causa dei necessari trasferimenti dei genitori che decisero di vivere a Palermo. Lì imparò le vere tradizioni della cucina cinese, con particolare riguardo per la preparazione del riso e del rahmen. All’età di 13 anni, Silvia raggiunge i suoi genitori, inizia a imparare l’italiana e a integrarsi nella cultura italiana fino a divenirne un’amante. Senza mai abbandonare le sue forti e sofferte radici, decide insieme al marito di condividere questa splendida e allora poco conosciuta cultura così scelsero il giorno di Pasquetta per inaugurare ristorante poiché, per quel mese, il calendario cinese aveva segnato proprio quello come unico giorno fortunato per aprire un locale. L’assiduità fu chiaramente scarsa a causa della festività del giorno ma la fortuna era presente. In questi ultimi anni Silvia e Simone hanno avviato con successo ben altri quattro ristoranti tra Palermo, Catania e Milano, inaugurati tutti secondo i principi del calendario cinese.

Chan è ormai divenuto l’imperdibile meta delle cene in famiglia, tra amici, delle coppie e soprattutto delle cene aziendali che trovano conforto nell’eleganza del locale e nell’ottima qualità del cibo e del servizio.