La Cgil presenta il "Piano del lavoro" per rilanciare la Sicilia

La Cgil regionale presenterà mercoledì 13 maggio il “Piano del lavoro”, un progetto per il rilancio della Sicilia sotto il profilo socioeconomico e dell’occupazione. “E’ il nostro contributo per la ripresa – dice il segretario generale, Alfio Mannino - tenendo conto anche dell’aggravarsi della situazione a causa dell’emergenza sanitaria. E’ una proposta aperta a tutti i contributi che nasceranno dal confronto. Siamo convinti – sottolinea Mannino- che, soprattutto questo delicato momento storico, esiga partecipazione, condivisione e coesione”. Il piano propone un nuovo modello di sviluppo e un welfare di nuova generazione. Sono in programma gli interventi del segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, dei ministri per il Sud e per il lavoro Giuseppe Provenzano e Nunzia Catalfo, del presidente della Regione, Nello Musumeci, dell’assessore all’Economia Gaetano Armao, del sindaco Leoluca Orlando. A presentare il progetto sarà Alfio Mannino. L’iniziativa si terrà dalle 10 alle 13 in videoconferenza, con una platea complessiva di 300 persone. Sarà inoltre trasmessa in diretta sulla pagina Facebook della Cgil Sicilia, sul sito www.cgilsicilia.it e su Instagram.