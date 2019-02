Ok alla cessione di Expert Pistone a Unieuro: "Garantiti tutti i 277 posti di lavoro"  

È stata definita oggi la procedura di trasferimento di ramo di azienda dei 12 punti vendita della società Expert Pistone alla Carini Retail srl, che sarà di totale proprietà di Unieuro. Garantita la continuità occupazionale di tutti i 277 lavoratori. Soddisfatti i sindacati. Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia: “Il confronto con Unieuro è stato positivo, siamo ottimisti riguardo al piano di sviluppo che l’azienda vorrà porre in essere in Sicilia. Sono stati garantiti tutti i livelli occupazionali compresi i lavoratori con contratto a tempo determinato con tutti i diritti maturati".

Nei prossimi mesi la nuova proprietà procederà col cambio di insegna e all’adeguamento del modello organizzativo ma quest'ultimo dovrebbe essere molto simile a quello dell’azienda cedente. "La società, su richiesta della Uiltucs, ha garantito ai lavoratori - continua Flauto - che saranno trasferiti l’applicazione del contratto integrativo aziendale firmato a livello nazionale, che prevede condizioni di miglior favore in materia di elementi premianti. L'azienda ha inoltre informato che probabilmente entro il 2019 i lavoratori passeranno alle dipendenze dirette di Unieuro”.

"In un periodo così travagliato per l'economia isolana - afferma Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia - non si può che registrare positivamente il piano industriale della Unieuro per la Sicilia, puntando ad ampliare la propria presenza in un territorio fortemente martoriato dalla crisi, anche a causa delle scelte di tanti colossi del settore che, negli ultimi anni, hanno preferito attuare strategie difensive lasciando senza lavoro migliaia di persone".