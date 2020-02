Centro congressi a Palermo, De Filippis (Db): "Avrà ricadute positive su commercio e turismo"

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

"Attesa da numerosi anni, la realizzazione del Centro congressi all'interno della Fiera del Mediterraneo consentirà a Palermo di inserirsi a pieno titolo nel circuito internazionale di questo importante settore. Le ricadute economiche positive saranno molteplici, sia nel commercio che nel turismo". Lo afferma Eduardo De Filippis, coordinatore cittadino di Diventerà Bellissima, aggiungendo: "Il via libera della giunta regionale guidata dal presidente Nello Musumeci al protocollo d'intesa con il Comune e i 15 milioni di euro previsti per realizzare il Centro Congressi sono concreti e importanti segnali di attenzione nei confronti di Palermo. Peraltro, la Fiera del Mediterraneo è la sede ideale per ospitare questa struttura e da essa riceverà linfa vitale per finalmente rinascere dopo un lungo periodo negativo contraddistinto da incuria ed abbandono".