Record di presenze per il Forum: nel 2018 sfiorati i 9 milioni di visitatori

Grazie a un dicembre da record con 924.000 presenze, il dato mensile più alto di sempre, Forum Palermo chiude l'anno 2018 sfiorando i 9 milioni di visitatori.

Sono infatti 8.800.000 in totale i visitatori che hanno varcato gli ingressi del centro commerciale, un aumento delle presenze pari al 3%, con un numero di 265.000 persone in più rispetto al 2017. Un risultato davvero eccezionale se si considera che la media nazionale ha subito una certa flessione, i centri commerciali del resto d'Italia hanno infatti registrato un calo di presenze che si attesta intorno al – 2,7%.

Numeri importanti dunque per il centro commerciale più grande della Sicilia occidentale, inaugurato a novembre del 2009, un successo di pubblico che, come rivelano le statistiche, aumenta in maniera rilevante anno dopo anno.

Un successo legato alla variegata offerta per lo shopping e ad una visione di una realtà commerciale in continua evoluzione, in linea con le sempre più attente esigenze del pubblico e del mercato. Non a caso nel 2017 il centro commerciale ha rinnovato una parte significativa dei negozi della galleria, le nuove aperture hanno portato a Forum Palermo alcune delle insegne nazionali ed internazionali di grande riconoscibilità e prestigio, un arricchimento di proposte per chi è in cerca di capi originali e di tendenza.

Il centro commerciale, che è posizionato in un'area strategica del capoluogo siciliano, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la linea 1 del Tram che parte dalla stazione centrale e raggiunge Roccella, la fermata del tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.