Saldi al via, al Forum negozi aperti fino a mezzanotte

Lunedì 1 luglio i negozi della galleria di Forum Palermo rimarranno aperti per l'intera giornata (dalle 9 alle 24) per celebrare l'avvio dei saldi estivi. Con i suoi 129 negozi Forum Palermo offre una vasta gamma di articoli e prodotti di qualità: dall'abbigliamento, agli accessori, all'elettronica, agli oggetti per la casa, ai libri, agli alimentari e ai prodotti di bellezza. Molto ricca e variegata l'area food con bar, gelaterie e ristoranti.

Il centro commerciale del capoluogo siciliano oltre a essere punto di riferimento per lo shopping è anche luogo di aggregazione, molte le manifestazioni culturali e di intrattenimento dedicate a clienti e visitatori. Lunedì 1 luglio, lungo i corridoi della galleria, animatori, trampolieri e artisti accoglieranno il pubblico con La carovana dell'estate, l'animazione – rivolta prevalentemente a bambine e bambini - sarà distribuita in due fasce orarie: quella mattutina (dalle ore 10 alle 13) e quella serale (dalle ore 19 alle 23).

Forum Palermo, che è posizionato in un'area strategica, è facilmente raggiungibile sia dalla città che dalla provincia. Fondamentale per gli spostamenti di chi vive in centro città è la Linea 1 del tram che parte dalla stazione centrale e raggiunge Roccella, la fermata del tram si trova all'interno del parcheggio di Forum Palermo.