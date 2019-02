Per la prima volta al Conca D’Oro arriva “Lo Sbarazzo” con tre giorni di maxi sconti

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

Tre giorni interi dedicati a super sconti e grandi occasioni. Al centro commerciale Conca D’Oro, di via Lanza di Scalea, arrivano “I saldi dei saldi”. Venerdì 8, sabato 9 e domenica 10 febbraio – per la prima volta al Conca D’Oro – andrà in scena “Lo Sbarazzo”. Un’opportunità da non perdere per cogliere le ultime occasioni della stagione e approfittare delle migliori offerte. I punti vendita aderenti allestiranno dei corner dedicati che accoglieranno i prodotti messi in vendita a prezzi particolari.

Di seguito l’elenco:

Conbipel, Candida, Gaia, Kiko, Bottega Verde, Marina Romano, Harmont & Blaine, Conte of Florence, Bluespirit, Pandora, Zuiki, Free Joy, Thun, Lo' By Lovable, Nupi, Sorbino, C'Art, Ottica Conticello, Kasanova, CK Jeans, OVS Kids, Camomilla, Sottotono, Tokuno Shima, Sonny Bono, Tata Italia, Kosmo, AW Lab, Mi Piace Viaggi, Antica Murrina, TT Store, Guscio.