Un portale dedicato alle eccellenze delle Madonie: nasce Cefalu.it

Un magazine on line dedicato esclusivamente alle eccellenze del territorio di Cefalù e delle Madonie. Un territorio che vive prevalentemente di turismo. Dall’azienda di Collesano che produce manna, a quella di Campofelice che alleva lumache. Realtà che esportano in tutto il mondo, ma che spesso sono poco conosciute sul territorio. Spazio a tutti i settori, dal food al vino, fino alla ricettività turistica, ma di un certo tipo. Un mezzo immediato ed innovativo per offrire un’esperienza unica al turista e al visitatore.

Si chiama Cefalù.it il portale on line da ieri, 20 maggio 2018. L’idea è di Massimo Provenza, imprenditore nel settore turistico, classe ’76, appassionato di viaggi. Il progetto è curato da Tivitti Web e Comunicazione. “In un momento in cui il trend turistico registra numeri in aumento – dice Provenza - ma i servizi spesso non sono all’altezza, dalla spiaggia sporca, ai ristoranti e alle strutture aperte solo nei periodi di maggiore affluenza, nonostante ormai Cefalù sia meta prescelta tutto l’anno, credo bisogni puntare sui prodotti di alta qualità per captare anche una clientela di nicchia. Un sito nato per raccontare quelle aziende che oggi fanno la differenza sul territorio perché hanno investito in modo importante e perché stanno facendo un particolare percorso di crescita. Questo può essere uno stimolo nei confronti degli altri. Credo che un’azienda sia eccellente quando cresce all’interno del suo settore, quando si innova, guarda al futuro e ha una mission da portare avanti”.

“La Sicilia è indietro nel campo della promozione turistica digitale – aggiunge Mauro La Mantia, CEO di Tivitti Web e Comunicazione – e Cefalù.it può invertire la rotta. Siamo felici di aver dato il nostro contributo a questo progetto, realizzando il portale e ideando la strategia di marketing e comunicazione on line”.

Proprio esclusività ed eccellenza sono il fil rouge di Cefalù.it, che mostrerà il vero volto della splendida cittadina normanna. “Ci proponiamo di far conoscere la nostra incantevole località attraverso le eccellenze che si contraddistinguono nel territorio incentivando un turismo di alto livello in Sicilia. Cefalù offre ciò che di più affascinante si possa desiderare, dai monumenti alle spiagge, dai locali al divertimento. Ogni angolo di Cefalù è una scoperta che svela bellezza e grazia senza eguali. Anno dopo anno migliaia di turisti visitano la nostra cittadina siciliana. Raccontando in modo diverso Cefalù, e grazie ad uno storytelling esclusivo del nostro territorio, siamo sicuri che si innescherà un processo di fascinazione verso la nostra cittadina che possa coinvolgere sempre di più nuovi visitatori alla ricerca di esperienze uniche e soggiorni indimenticabili attraverso le eccellenze raccontate su Cefalù.it. Tantissime sono le possibilità per chi desidera fare shopping, divertirsi nei locali e gustare le specialità enogastronomiche tipiche del territorio”, conclude Provenza.