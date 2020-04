C'è la firma, arriva la cassa integrazione per gli ex lavoratori Fortè

“Una boccata d’ossigeno fondamentale in un momento drammatico come questo”. E’ il commento del deputato alla M5S Camera. Antonio Lombardo, alla notizia della firma da parte del Ministero del Lavoro del decreto che autorizza la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti "Meridi srl", azienda . a marchio Fortè, con decorrenza dal 9 gennaio 2020 per la durata di 12 mesi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Auspichiamo – continua Lombardo – che i tempi di erogazione delle somme relative da parte dell’Inps siano i più stretti possibile per evitare ulteriori disagi a soggetti già messi a dura prova dalle vicende aziendali”.