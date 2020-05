I dati dell'Inps: "Bonus 600 euro, a Palermo erogate oltre 52 mila pratiche"

Sono 13.275 i decreti di Cassa integrazione in deroga, in base al decreto legge "Cura Italia", trasmessi finora dalla Regione Siciliana all'Inps. Di questi, l'istituto ne ha autorizzati al momento 12.012. A comunicare i dati è la Direzione regionale dell'Inps. Il numero dei lavoratori interessati è di 27.530, per complessive 5.852.653 ore: le somme impegnate ammontano a 47.406.489,30 euro.

La Cassa integrazione ordinaria, invece, è stata già autorizzata per 19.833 pratiche, su un totale di 20.762 richieste giunte all'Inps. Per quanto riguarda il 'bonus 600 euro', i dati dell'istituto di previdenza dicono che la misura è stata erogata a 300.667 aventi diritto nell'Isola: Catania è la provincia con il maggior numero di pratiche (63.462), seguita da Palermo (52.258) e Messina (38.401).