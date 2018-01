Eccellenze siciliane, Figuccia: "I prodotti di vacca cinisara e il fico d'India presto Dop"

La carne e i formaggi di vacca cinisara e il fico d'India di Roccapalumba presto potrebbero ottenere il marchio Dop. Ieri mattina l'assessore regionale all'Agricoltura, Edy Bandiera, insieme al deputato Vincenzo Figuccia, ha incontrato gli amministratori del distretto Carini-Torretta-Cinisi per avviare un percorso il cui obiettivo finale è proprio dare a queste eccellenze enegastronomiche della provincia l'ambita certificazione, rilasciata dall’Unione Europea su proposta del ministero delle Politiche agricole e forestali, a fronte di un’istruttoria preliminare molto accurata e dell’impegno di tutti i produttori interessati a sottoporsi al successivo costante controllo di un ente terzo di certificazione.

"L'assessore - commenta il sindaco di Cinisi, Giangiacomo Palazzolo - è una persona pragmatica, in un'ora abbiamo fatto un passo in avanti: si comincia a lavorare sul caciocavallo Dop". "Il riconoscimento delle produzioni siciliane - dichiara l'onorevole Figuccia - rappresenta un prezioso volano per l'economia regionale, per questo mi sono fatto promotore dell'incontro".

Se i prodotti non dovessero rientrare nelle Dop e Igp, c'è sempre il marchio "Qualità Sicura Sicilia", etichetta alla cui attivazione l'assessore Bandiera sta lavorando per porre sotto un ombrello di qualità generale le eccellenze locali, a tutela dei consumatori e degli stessi produttori.