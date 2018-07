Carlo Sangalli presidente di Unioncamere, gli auguri di Confcommercio

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday

La presidente Patrizia Di Dio, la giunta, il consiglio e il direttore di Confcommercio Palermo augurano buon lavoro al presidente nazionale Sangalli da oggi anche a capo di Unioncamere che rappresenta le Camere di Commercio di Italia. “Esprimiamo i migliori auguri e la nostra grande soddisfazione per questa nuova affermazione frutto della ineguagliabile capacità, dell’eccellente competenza e della superiore esperienza del presidente Sangalli, che ha portato ad un risultato che non è solo una affermazione personale di un uomo dal profilo di eccellenza ed esperienza fuori dall’ordinario, ma un’affermazione di Confcommercio tutta, l’associazione prima in Europa che ha a cuore gli interessi delle imprese e del Paese”, commenta patrizia Di Dio, presidente di Confcommercio Palermo e vicepresidente nazionale di Federmoda.