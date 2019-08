Accordo tra Anas e Cmc, avanti con i cantieri lungo la Palermo-Agrigento

Ieri sera è stato raggiunto l'accordo per risolvere il contenzioso tra Anas e il contraente generale Empedocle-Cmc, grazie al forte impegno del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'accordo, che sarà perfezionato nei prossimi giorni, consentirà la stabile prosecuzione dei lavori sia sui cantieri della Palermo-Agrigento, nel tratto Bolognetta-bivio Manganaro; sia nel secondo lotto della statale 640 “Strada degli Scrittori”, che fa parte della Agrigento-Caltanissetta.

Lo rende noto l'Anas, che fornisce quindi ampie garanzie anche alle imprese che hanno lavori in subappalto. "L’intesa tra Cmc e Anas era il presupposto che serviva per garantire la prosecuzione dei cantieri, la salvaguardia di tante imprese siciliane e continuità aziendale della stessa Cmc". Così in una nota Adriano Varrica, deputato del Movimento 5 Stelle, che segue da tempo la questione siciliana. "Gli sforzi che stiamo facendo in questi mesi, con riunioni pressoché settimanali, stanno pian piano portando i risultati sperati. C'è ancora tanto da fare ma insisteremo, passo dopo passo. Mi sento di sottolineare la grande cooperazione istituzionale del ministro Toninelli e di Anas - conclude Varrica - e voglio fare un plauso alle imprese del comitato dei creditori che stanno stringendo i denti e che stanno investendo su questi cantieri, consapevoli degli sforzi di tutti".