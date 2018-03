"Cinque milioni di potenziali visitatori per Palermo": al via il piano di comunicazione

Raggiungere cinque milioni di potenziali visitatori: è questo l'obiettivo che si prefigge di raggiungere la campagna di comunicazione di Palermo capitale della cultura, appena partita. Sia Ulisse, fly-magazine di Alitalia, che Traveller, di EasyJet, stanno dedicando pagine al racconto del nuovo volto della città che quest'anno è al centro dell'attenzione internazionale. E presto Bell'Italia dedicherà al capoluogo siciliano un intero allegato. Ad aprile poi, i giornalisti delle maggiori riviste di viaggio saranno riuniti nel Palermitano per conoscere meglio e promuovere le bellezze nostrane. Altre attività di promozione verranno messe in campo nei prossimi giorni, con particolare attenzione ai mercati turistici stranieri più attenti alla Sicilia: Nord Europa, Russia e Stati Uniti.

"Palermo capitale italiana della cultura e Manifesta12 - ha detto il sindaco Leoluca Orlando - con il ricchissimo calendario di manifestazioni ed eventi che si svolgono e si svolgeranno in città, rappresentano una straordinaria opportunità per la città. E' l'opportunità di lasciarsi definitivamente alle spalle, nell'immaginario e nella percezione dell'opinione pubblica nazionale ed internazionale oltre che nella realtà, un triste passato. Per questo abbiamo scelto di investire sulla visibilità, per allacciare relazioni e rapporti, proporre Palermo al grande mercato turistico internazionale. Già in questi primi mesi i risultati sono stati eccezionali e, grazie ai contatti e le interlocuzioni con la stampa estera, siamo certi che continueranno a crescere portando a Palermo nuovi flussi turistici ed economici".

Già si registra un +17 per cento negli arrivi - secondo i dati forniti da Gesap e Autorità Portuale - ma soprattutto Palermo è tra le mete più gettonate dai mensili e dai siti di viaggio, da Tripadvisor a SkyScanner alle pagine viaggi di Sole24Ore, VanityFair e QuiTouring. la città ha catturato l'attenzione anche delle principali testate internazionali e nazionali, dal New York Times che ha messo in prima pagina il teatro Massimo, a Die Welt, Euronews, National Geographic, Dove, Arte.it, Famiglia Cristiana passando per la Rai.

